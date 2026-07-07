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Sanchez nga Ankaraja: Spanja do të përmbushë objektivat e NATO-s pa prekur shtetin e mirëqenies

Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tha sot se Spanja do të vazhdojë të përmbushë kapacitetet e kërkuara nga NATO pa shkurtuar shtetin e mirëqenies së vendit, transmeton Anadolu.

Në një postim në kompaninë amerikane të mediave sociale X pas mbërritjes në Ankara për Samitin e NATO-s, Sanchez tha se “Spanja do të vazhdojë të përmbushë kapacitetet e kërkuara nga Aleanca pa shkurtuar asnjë centimetër nga shteti ynë i mirëqenies”.

Ai tha se mbërriti në kryeqytetin turk “me sigurinë” se siguria evropiane ndërtohet përmes unitetit të aleatëve të NATO-s.

“Siguria dhe prosperiteti. Të dyja mund dhe duhet të shkojnë dorë për dore”, shtoi ai.

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