Sanchez nga Ankaraja: Spanja do të përmbushë objektivat e NATO-s pa prekur shtetin e mirëqenies

Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tha sot se Spanja do të vazhdojë të përmbushë kapacitetet e kërkuara nga NATO pa shkurtuar shtetin e mirëqenies së vendit, transmeton Anadolu.
Në një postim në kompaninë amerikane të mediave sociale X pas mbërritjes në Ankara për Samitin e NATO-s, Sanchez tha se “Spanja do të vazhdojë të përmbushë kapacitetet e kërkuara nga Aleanca pa shkurtuar asnjë centimetër nga shteti ynë i mirëqenies”.
Ai tha se mbërriti në kryeqytetin turk “me sigurinë” se siguria evropiane ndërtohet përmes unitetit të aleatëve të NATO-s.
“Siguria dhe prosperiteti. Të dyja mund dhe duhet të shkojnë dorë për dore”, shtoi ai.