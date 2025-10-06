Sasia e ushqimit të shpërdoruar në Ballkan do ta ushqente Gazën për 22 muaj

Vetëm në Ballkan hidhen çdo vit rreth 1,34–1,36 milion tonë ushqim, ndërsa palestinezët në Gaza kanë nevojë për rreth 62.000 tonë ushqim mujor. Kjo sasi që ushqimi i shpërdoruar në rajon mund të sigurojë për rreth 21–22 muaj, thonë të dhënat e Programit Botëror të Ushqimit.
Në Shqipëri, çdo familje shedh rreth 7 deri në 13 kilogramë ushqim në vit, duke sjellë humbje totale prej 18.000 deri në 37.000 tonë, tregojnë të dhënat e Agjencia Evropiane e Mjedisit (AEM).
Në Kosovë, sipas misionit të OKB-së, restorantet dhe kafetë lënë në pjatë nga 2 deri në 20 për qind të ushqimit të shërbyer, ndërkohë që nuk ka statistika të sakta për totalin vjetor.
Në Maqedoninë e Veriut, ushqimi përbën mbi 10 për qind të mbeturinave të ngurta, ose rreth 100.000 tonë në vit, thuhet në raportin e Agjencia Evropiane e Mjedisit.
Ndërsa, sipas të njëjtit institucion, në Bosnjë e Hercegovinë, një familje mesatare hedh rreth 145 kilogram ushqim në vit, duke arritur në total 400.000 tonë.
Në Mal të Zi, amvisëritë heqin nga përdorimi rreth 83 kilogram ushqim për person çdo vit, që për popullsinë e vendit arrin mbi 51.000 tonë, thuhet në raportin e Agjencia Evropiane e Mjedisit.
Ndërsa, sipas të dhënave të Instituti Shumëdisiplinor i Botimeve Digjitale, Serbia mbetet lider rajonal në këtë aspekt, me rreth 770.000 tonë ushqim të hedhur çdo vit, ose mesatarisht 110 kilogramë për person.
Ndërsa familjet në Ballkan hedhin qindra mijëra tonë ushqim çdo vit, në Gaza mijëra njerëz përballen me nevojën bazë për të mbijetuar.
Në fund, statistikat tregojnë se problemi i hedhjes së ushqimit është një sfidë globale që kërkon ndërgjegjësim, organizim dhe veprime konkrete nga çdo familje dhe institucion.