Scholastic tërheqë librin e fëmijëve pas shfaqjes së racizmit

Shtëpia botuese e librave amerikane Scholastic ka tërhequr librin “Aventurat e Ook dhe Gluk” pas shfaqjes së racizmit të fshehtë thuhet në deklaratën e botuesit.

Botuesi i librave tha në një deklaratë se vendimi u mor me 22 mars se bashku me autorin, Dav Pilkey, i cili njihet për serinë jashtëzakonisht të suksesshme të librave për fëmijë “Captain Underpants.”

Në deklaratën e tij Pilkey tha se libri kishte për qëllim “shfaqjen e diverzitetin, barazinë dhe zgjidhjet jo të dhunshme të konflikteve.”

“Por këtë javë mu tërhoq vëmendja se libri gjithashtu përmban stereotipe të dëmshme racore dhe imazhe të fshehta raciste,” tha më tej autori. “Doja të shfrytëzoja këtë mundësi për të kërkuar falje publike për këtë. Ishte edhe e gabuar edhe e dëmshme për lexuesit, miqtë, familjen time aziatike dhe për të gjithë njerëzit aziatikë.”

Libri flet për miqtë që “shpëtojnë botën” duke përdorur kung-funë dhe parimet nga filozofia kineze, tha ai.

Vendimi i Scholastic pasoi vendimin e ngjashëm nga kompania Dr. Seuss e cila në fillim të këtij muaji tha se do të ndërpriste botimin e gjashtë titujve nga seria e tyre për arsye të ngjashme racizmi. /Mesazhi.com