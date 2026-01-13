SDF-ja shkatërron urën strategjike në fshatin verior të Halepit në Siri

Organizata terroriste YPG/SDF shpërtheu një urë strategjike në fshatin verior Halep të martën, pak pasi Ushtria Siriane shpalli tre qytete zona ushtarake të mbyllura, raportuan mediat siriane, transmeton Anadolu.
Televizioni Alikhbariyah tha se ura u hodh në erë në fshatin Am Teenah, në veri të qytetit Halep.
Sipas transmetuesit, ura e bombarduar ndan zonat e kontrolluara nga SDF-ja nga ato të mbajtura nga qeveria siriane.
Kjo ndodhi pak pasi Ushtria Siriane paralajmëroi kundër mobilizimit të SDF-së në zonë dhe bëri thirrje që të gjitha grupet e armatosura atje të tërhiqen në lindje të lumit Eufrat.
Ushtria tha se tre qytete në zonë janë shpallur zona ushtarake të mbyllura me efekt të menjëhershëm, duke u zotuar të marrin të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar që zona të përdoret si bazë për sulme.