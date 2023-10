Sekretari amerikan i Shtetit Blinken: Në Izrael erdha edhe si hebre

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, tha se për vizitë në Izrael ka ardhur edhe si hebre dhe se ka sjellë një mesazh të fortë mbështetjeje nga Shtetet e Bashkuara, raporton Anadolu.

Blinken u takua me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Tel Aviv dhe pas takimit ai përgëzoi izraelitët për guximin e tyre.

“Unë jam këtu sot jo vetëm si Sekretar i Shtetit i SHBA-së, por edhe si hebre”, tha Blinken.

Ai shtoi se ka sjellë një mesazh të fortë të mbështetjes amerikane dhe se SHBA-ja do të qëndrojë gjithmonë pranë Izraelit.

Duke shtuar se përshëndet marrëveshjen midis Netanyahut dhe liderit të opozitës Benny Gantz për krijimin e “qeverisë emergjente të unitetit kombëtar”, Blinken tha se SHBA-ja do të ofrojë gjithmonë ndihmën e nevojshme për Izraelin dhe se ka mbështetje të fortë për këtë në Kongres.

“E përsëris paralajmërimin që presidenti Joe Biden dha dje. Ne u themi të gjithë aktorëve shtetërorë ose joshtetërorë që duan të përfitojnë nga kriza aktuale të mos sulmojnë Izraelin. SHBA-ja qëndron pas Izraelit”, tha Blinken.

Duke vënë në dukje se njerëz nga 36 vende janë zhdukur ose kanë vdekur në konfliktin izraelito-palestinez, Blinken tha se ai e kupton se Hamasi nuk përfaqëson popullin palestinez ose dëshirën e tyre për të jetuar në barazi, siguri, liri, drejtësi dhe dinjitet.

“Ne vlerësojmë jetën dhe dinjitetin njerëzor. Prandaj është shumë e rëndësishme të merren të gjitha masat e mundshme për të parandaluar dëmtimin e civilëve. Kjo është arsyeja pse na vjen keq për vdekjen e çdo jete të pafajshme, të çdo civili të çdo feje dhe kombi”, theksoi Blinken.

Kryeministri izraelit Netanyahu vuri në dukje se vizita e Blinkenit është një shembull tjetër konkret i mbështetjes unike të Shteteve të Bashkuara për Izraelin.

“SHBA-ja është në anën tonë”, tha Netanyahu.

Duke falënderuar presidentin Biden dhe popullin amerikan për mbështetjen ndaj izraelit në “luftën kundër Hamasit”, Netanyahu u bëri thirrje krerëve të shteteve që të mos takohen me Hamasin.

“Ata duhet të përjashtohen nga formacionet ndërkombëtare”, tha Netanyahu dhe bëri thirrje për vendosjen e sanksioneve ndaj atyre që mbështesin Hamasin.

The United States is working to ensure Israel has everything it needs to defend itself and its people. pic.twitter.com/HxjfyxDXgP

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 12, 2023