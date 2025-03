Sekretari i NATO-s sot në Kosovë, takohet me Osmanin dhe Kurtin

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte të martën do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Kosovës.

Ai do të takohet me presidenten Vjosa Osmani dhe me kryeministrin Albin Kurti.

Takimi me Osmanin do të nis në orën 13:45, ku mediat do të mund të marrin pamje nga pritja dhe fillimi i takimit.

Pas takimit, Osmani dhe Rutte do të mbajnë konferencë për media.

Kurse nga ora 14:50 Rutte do të takohet me kryeministrin Albin Kurti.

Një ditë me parë sekretari i NATO-s ka qëndruar në Bosnje e Hercegovinë