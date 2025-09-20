Sekreti për shikim dhe zemër të fortë është i “fshehur” në kuzhinë

Një spec që i shton shije gatimit tuaj dhe mbron shëndetin tuaj – Sasi të vogla janë të mjaftueshme për të përfituar nga lëndët ushqyese të tij.

Një pikante s’është vetëm një “prekje” e shijshme në tryezën tonë. Gjithashtu mund të forcojë zemrën dhe sytë tanë.

Qoftë pluhur apo i freskët, speci djegës është i pasur me vitamina. Në veçanti, ai përmban vitaminë A, thelbësore për shëndetin e syve, organeve, sistemit riprodhues dhe sistemit imunitar.

Specat djegës të kuq përmbajnë gjithashtu vitamina B6, K dhe C. Vitamina K ndihmon në ndalimin e gjakderdhjes dhe forcon kockat, ndërsa vitamina C mbështet sistemin imunitar.

Për më tepër, specat djegës janë të pasur me antioksidantë që mbrojnë qelizat tona dhe nxisin shëndetin.

Dietat e pasura me antioksidantë janë lidhur me një rrezik të reduktuar të kancerit dhe sëmundjeve kardiovaskulare.

