Sekreti për shikim dhe zemër të fortë është i “fshehur” në kuzhinë

Një spec që i shton shije gatimit tuaj dhe mbron shëndetin tuaj – Sasi të vogla janë të mjaftueshme për të përfituar nga lëndët ushqyese të tij.
Një pikante s’është vetëm një “prekje” e shijshme në tryezën tonë. Gjithashtu mund të forcojë zemrën dhe sytë tanë.
Qoftë pluhur apo i freskët, speci djegës është i pasur me vitamina. Në veçanti, ai përmban vitaminë A, thelbësore për shëndetin e syve, organeve, sistemit riprodhues dhe sistemit imunitar.
Specat djegës të kuq përmbajnë gjithashtu vitamina B6, K dhe C. Vitamina K ndihmon në ndalimin e gjakderdhjes dhe forcon kockat, ndërsa vitamina C mbështet sistemin imunitar.
Për më tepër, specat djegës janë të pasur me antioksidantë që mbrojnë qelizat tona dhe nxisin shëndetin.
Dietat e pasura me antioksidantë janë lidhur me një rrezik të reduktuar të kancerit dhe sëmundjeve kardiovaskulare.