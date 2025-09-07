​Sëmundja e Parkinsonit, metoda revolucionare: Grimcat magnetike riparojnë dëmtimin e trurit

Prerja e lidhjeve midis qelizave të trurit është një problem kyç në një numër sëmundjesh neurodegjenerative, përfshirë Parkinsonit.
Shkencëtarët tani kanë paraqitur një mënyrë inovative për të riparuar lidhjet neuronale në tru, duke ofruar shpresë të re për pacientët, shkruan Science Alert.
Një ekip i udhëhequr nga biologia Sara De Vincentiis nga Universiteti i Pizës përdori mini-trurë të rritur në laborator për të testuar një teknikë të quajtur ‘nano-tërheqje’.
Metoda përdor grimca të vogla magnetike të kontrolluara nga fushat magnetike për të udhëhequr aksonet, ose lidhin fibrat nervore, dhe për t’i inkurajuar ato të rilidhen, raporton KosovaPress.
Hulumtuesit besojnë se kjo qasje, me zhvillim të mëtejshëm, mund të ndihmojë në rivendosjen e rrugës nigrostriatale – një lidhje kyçe në kontrollin motorik që është e dëmtuar te njerëzit me sëmundjen e Parkinsonit.
“Ky studim demonstron potencialin e nanotraktimit si një teknikë e re për të nxitur rigjenerimin e synuar të lidhjeve nervore brenda sistemit nervor qendror”, shkruajnë shkencëtarët në punimin e tyre.
Parkinsoni shkaktohet pjesërisht nga dëmtimi i qelizave të trurit që prodhojnë dopaminë. Ndërsa transplantet e indeve që prodhojnë dopaminë kanë treguar njëfarë suksesi, qelizat e reja shpesh kanë vështirësi në lidhjen me indet ekzistuese të trurit. ‘Tërheqja’ e butë me grimca magnetike mund ta zgjidhë këtë problem dhe të na sjellë një hap më afër terapive efektive.
Testet treguan se ‘nano-tërheqja’ rriti me sukses gjatësinë e aksoneve dhe i drejtoi ato në drejtimin e duhur. Teknika gjithashtu i bëri qelizat më të qëndrueshme dhe inkurajoi formimin e më shumë degëve të aksoneve dhe fshikëzave sinaptike, të cilat janë thelbësore për ndërtimin e lidhjeve nervore.
Edhe pse ende nuk ka kurë për sëmundjen e Parkinsonit, shkenca po i kupton gjithnjë e më shumë shkaqet dhe faktorët e rrezikut të saj.
“Parkinsoni është sëmundja e dytë më e zakonshme neurodegjenerative e lidhur me moshën në nivel global”, theksojnë studiuesit, duke shtuar se numri i të prekurve është dyfishuar në 25 vjetët e fundit, me parashikime alarmuese që parashikojnë 13 milionë pacientë deri në vitin 2040.