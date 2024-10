Sëmundje dhe ilaçe – Fragment

“Të jesh i bindur plotësisht, se dora e shtrirë drejt Allahut, nuk kthehet kurrë bosh!

Zemra, e cila është e shkëputur nga rryma e dhikrit (përmendjes së Allahut), shumë shpejt depërtojnë tek ajo ndjenjat e pavlera, dhe për sa kohë që nuk zihet me të mirën, atë do ta pushtojë e keqja.

Ndërsa, zemra besimtare e gjallëruar me dhikrin (përmendjen) e Allahut, e mbështetur tek Ai siç duhet të mbështetet, nuk e godet mërzitja, as dëshpërimi, as frika dhe as një hall në këtë botë!”

_______________

Shejkh Muhamed El-Gazali, nga libri: Ilelun ve edvije (Sëmundje dhe ilaçe)

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja