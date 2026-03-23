Senatori amerikan thotë se rreziqet e AI-së janë tronditëse dhe duhet të na zgjojnë

Senatori amerikan paralajmëron për rreziqet e mbledhjes masive të të dhënave nga AI.
Bernie Sanders ka tërhequr vëmendjen ndaj përdorimit të inteligjencës artificiale (AI) që mbledh sasi të mëdha të dhënash personale.
Ai ka folur me agjentin e AI-së të Anthropic Claude për mënyrën se si këto të dhëna mund të përdoren për të shkelur të drejtat tona të privatësisë.
“Çfarë më tha agjenti i AI-së për rreziqet e inteligjencës artificiale është tronditëse dhe duhet të na zgjojë”. tha Sanders.
Ai theksoi rëndësinë e mbrojtjes së qytetarëve në një epokë ku teknologjia po rrit fuqinë e saj mbi jetën tonë personale.
Ekspertët e teknologjisë dhe aktivistët e privatësisë paralajmërojnë prej kohësh se mbledhja masive e të dhënave mund të përdoret për manipulim të informacionit, profilizim dhe shkelje të privatësisë, duke e bërë paralajmërimin e Sandersit më aktual se kurrë