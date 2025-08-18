Senatorja australiane: OKB-ja duhet të dërgojë paqeruajtës për të ndihmuar Gazën

Senatorja australiane, Jacqui Lambie, duke theksuar se uria dhe kequshqyerja vazhdojnë në Gaza, tha se Kombet e Bashkuara (OKB) duhet të dërgojnë paqeruajtës në rajon për të siguruar shpërndarjen e sigurt të ndihmës humanitare, transmeton Anadolu.
“Ashtu si shumica e australianëve, jam i tmerruar nga imazhet dhe fotot e fëmijëve të uritur dhe prindërve të dëshpëruar”, tha ajo sipas lajmit të “SBS News”.
Lambie deklaroi se kishte një nevojë urgjente për ndihmë në Gaza, ku uria dhe kequshqyerja vazhdojnë, dhe se OKB-ja duhet të dërgojë paqeruajtës në rajon.
Duke theksuar rëndësinë e krijimit të një korridori humanitar për ndihmën ushqimore, Lambie vuri në dukje se forca paqeruajtëse e dërguar për të parandaluar vdekjen e fëmijëve në Gaza nga uria do të mbrojë ndihmën ushqimore dhe do t’ua shpërndajë atë atyre që kanë nevojë.
Kryeministri australian, Anthony Albanese, tha se kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, mohoi atë që po ndodhte në Gaza dhe njoftoi se do ta njihnin shtetin e Palestinës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (OKB) që do të mbahet në shtator.