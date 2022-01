Serbët në veri ngrohen edhe jashtë me nxemje me rrymë

Qytetarët serbë në Mitrovicën e Veriut janë duke u ngrohur edhe në ambiente të jashtme me nxemje me energji elektrike.

Në afërsi të shkollës teknike në këtë komunë gjendet edhe spitali, ndërsa është vendos edhe një qendër në të cilën po kryhen testimet për COVID-19.

Ajo që vërehet jashtë kësaj qendre janë edhe disa nxemje, që janë të vendosura jashtë, dhe të njëjtat funksionojnë me energji elektrike.

Këto nxemje janë vendosur për të ngrohur qytetarët të cilët po presin në radhë për të kryer testimet për coronavirus, transmeton Kallxo.com.

Në këtë zonë ku është i vendosur Spitali dhe një qendër testimi e cila po shfrytëzon energjinë elektrike edhe jashtë, nuk paguan energji elektrike.

Në anën tjetër Zyra e Rregullatorit të Energjisë ka propozuar që të rikthehen bllok-tarifat e energjisë duke propozuar që çmimi i energjisë për ata që konsumojnë mbi 600 kilovat të dyfishohet.

Tarifat për biznese dhe 600 kilovatët e parë të amvisërisë do të vazhdojnë të faturohen me tarifat e njëjta që kanë qenë, pra nuk do të ketë shtrenjtim.