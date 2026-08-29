Serbia do e nderojë “Hitlerin” e saj, e kundërta do ishte habi!

Mlladiçi, udhës për aty ku e pret llogaria e rëndë, me ceremoni shtetërore
Ish-udhëheqësi ushtarak serb i Bosnjës, Ratko Mlladiç, i njohur me nofkën “Kasapi i Bosnjës” për rolin e tij në masakrën e Srebrenicës në vitin 1995, do të varroset “me nderimet ushtarake dhe shtetërore që i meriton”, tha ministri serb i Drejtësisë Nenad Vujiç për stacionin lokal radiofonik K1.
Ratko Mlladiç, i cili kishte qenë i sëmurë rëndë për muaj të tërë, vdiq në Hagë, ku po vuante dënimin me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
“Është e sigurt që Gjenerali Mlladiç do të marrë të gjitha nderimet ushtarake dhe shtetërore që i meriton”, tha Vujiç. Zyrtarët serbë po presin të dëgjojnë se kur autoritetet në Hagë do ta dorëzojnë trupin, tha ai. “Ne jemi gati të shkojmë në Hagë sapo të dimë se cilët do të jenë hapat e ardhshëm”, tha ministri.
Masakra e Srebrenicës është më e keqja në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore. Mlladiç vdiq disa ditë pasi Gjykata Ndërkombëtare Penale për ish-Jugosllavinë (ICTY) javën e kaluar hodhi poshtë një kërkesë nga familja e tij dhe qeveria serbe për t’u transferuar në një spital ushtarak në Beograd për trajtim.
Ratko Mlladiç ishte pjesë e një triumvirati—së bashku me ish-presidentin jugosllav Slobodan Millosheviç dhe ish-liderin politik serb të Bosnjës Radovan Karaxhiç—ndërsa ish-Jugosllavia u zhyt në masakra pas rënies së komunizmit.
Lufta e viteve 1992-1995 në Bosnjë vrau rreth 100,000 njerëz dhe zhvendosi 2.2 milionë të tjerë.
Në Srebrenicë, forcat serbe nën Ratko Mlladiç ekzekutuan 8,000 myslimanë boshnjakë që kishin kërkuar strehim në atë që supozohej të ishte një enklavë e mbrojtur nga OKB-ja. /tesheshi