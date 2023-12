Seria e re BMW 7 do të marrë sistem drejtimi autonom të nivelit 3

BMW ka njoftuar se modeli i saj luksoz i Serisë 7 do të mund të pajiset me sistemin autonom të vozitjes së nivelit 3.

Ky sistem tani për tani do të jetë i disponueshëm vetëm në Gjermani dhe me një çmim astronomik prej 6000 euro.

Që nga fillimi i lansimit vitin e kaluar, BMW ka njoftuar se seria luksoze 7, ndër të tjera, do të marrë një sistem autonom të drejtimit të nivelit 3.

Realizimi është drejt përfundimit, pasi prodhuesi bavarez sapo ka njoftuar se limuzina luksoze do të jetë në gjendje të pajiset me këtë sistem nga marsi 2024.

Sistemi i ri, i quajtur BMW Personal Pilot L3, do të funksionojë deri në shpejtësinë 60 km/h në autostrada dhe rrugë me dy korsi.

Blerësit e BMW Serisë 7 do të mund ta porosisin këtë sistem në dhjetor dhe nuk do të instalohet në vetura deri në pranverën e ardhshme.

Tani për tani, sistemi do të jetë i disponueshëm vetëm në Gjermani, me një çmim prej 6000 euro.

Krahasuar me sistemin BMW Highway Assistant niveli 2, sistemi i ri BMW Personal Pilot 3 merr kontrollin e veturës pa pasur nevojë që shoferi të monitorojë vazhdimisht atë që po ndodh në rrugë.

Kështu, shoferi do të jetë në gjendje të përqendrohet më shumë në aktivitete dytësore, të tilla si shkrimi dhe redaktimi i e-mail-eve apo edhe telefonatat e sigurta.

Duke marrë parasysh të gjitha gjërat, gjithçka duket pak e rëndë, por veturat e reja dhe teknologjia në to shpesh shkojnë përtej qëllimit të vërtetë dhe praktikës.

Sistemi do të mund të aktivizohet duke shtypur një buton kur ndizet një dritë në panelin e kontrollit, duke informuar drejtuesin se sistemi është i disponueshëm.

Në rast rreziku të afërt, sistemi do të lëshojë sinjale vizuale dhe zanore për të paralajmëruar shoferin që të marrë kontrollin e veturës. Nëse nuk reagon, atëherë sistemi do ta ndalojë veturën në një vend të sigurt.

Veturat e pajisura me sistemin e ri do të marrin gjithashtu një grup të ri sensorësh me ultratinguj, sensorë radarësh dhe madje edhe sensorë 3D LiDAR.

Sistemi i ri do të jetë i disponueshëm për të gjitha versionet e Serisë 7, me përjashtim të i7 eDrive 50 dhe i7 M70 xDrive.