Sharaa në njëvjetorin e revolucionit: Po hedhim hapa konkretë për të ndërtuar “një Siri të re”

Presidenti sirian Ahmed al-Sharaa tha sot se qeveria e tij po ndërmerr hapa konkretë për të ndërtuar “një Siri të re” dhe është e përkushtuar ndaj drejtësisë tranzicionale për të siguruar llogaridhënie për krimet e kryera kundër sirianëve, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar një tubimi në Pallatin e Konferencave në kryeqytetin Damask, në përvjetorin e parë të rënies së Bashar al-Asadit, Sharaa tha se që nga “çasti i parë i çlirimit”, ai udhëtoi nëpër provincat e vendit për të dëgjuar shqetësimet dhe kërkesat e njerëzve.
Ai tha se ato konsultime formësuan një vizion të qartë për të ardhmen e Sirisë.
“Ne aspirojmë një shtet të fortë, të rrënjosur në historinë e tij krenare, që shikon drejt një të ardhmeje premtuese dhe rifiton vendin e tij natyral në rrethin arab, rajonal dhe ndërkombëtar”, tha Sharaa.
Ai deklaroi se qeveria tani po hedh “hapat e parë” në rrugën e rindërtimit të “Sirisë së re” dhe theksoi se drejtësia tranzicionale është thelbësore për të siguruar stabilitet afatgjatë.
“Ne riafirmojmë përkushtimin tonë ndaj parimit të drejtësisë tranzicionale për të mbajtur përgjegjës këdo që ka shkelur ligjin dhe ka kryer krime kundër popullit sirian, duke ruajtur të drejtat e viktimave dhe duke arritur drejtësi”, tha ai.
Ai shtoi se e drejta e popullit sirian për të vërtetën, për llogaridhënie dhe pajtim është “themeli i stabilitetit të shtetit dhe një garanci që shkeljet nuk do të përsëriten”.
Ky proces, tha ai, është gurthemel për rivendosjen e besimit midis qytetarëve dhe shtetit.