SHBA hap hetimin për 150,000 automjete Stellantis për humbjen e fuqisë lëvizëse

Administrata Kombëtare e Sigurisë së Trafikut në Autostrada të SHBA (NHTSA) tha të hënën se ka hapur një vlerësim paraprak në rreth 150,000 automjete Stellantis.

Siç bëhet e ditur, hetimi është hapur mbi raportet për humbjen e fuqisë lëvizëse që po shkakton “mbylljen e motorit”, shkruajnë mediat e huaja.

NHTSA thuhet se ka marrë 80 ankesa të tilla të konsumatorëve që prekin kamionçinat e 2022 RAM 1500 dhe automjetet SUV Jeep Wagoneer 2022.

Ankesat thanë se motori i një automjeti do të fiket, shpesh kur udhëtonte me shpejtësi të ngadaltë.

Ajo do të kalonte në modalitetin e parkimit dhe do të vendoste frenimin e urgjencës, thanë ankesat, duke shtuar se drita paralajmëruese e mosfunksionimit me simbolin e defektit të baterisë do të shfaqej në “ekran”.

Vlerësimi paraprak do të vlerësojë shtrirjen, shpeshtësinë, shkakun dhe pasojat e mundshme të problemit.