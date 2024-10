SHBA i dërgon Iz’raelit një sasi rekord ndihme ush’tarake që nga 7 tetori

SHBA e ka furnizuar Izraelin me të paktën 17.9 miliardë dollarë ndihmë ushtarake që nga fillimi i luftës në Gaza më 7 tetor të vitit të kaluar, sipas një raporti për projektin Kostot e Luftës të Universitetit Brown.

Raporti, i publikuar në përvjetorin e sulmeve të udhëhequra nga Hamasi në Izraelin jugor, thotë se shpenzimet përfshijnë 4 miliardë dollarë për rimbushjen e sistemeve të mbrojtjes raketore të Iron Dome dhe David’s Sling, si dhe para për armë dhe karburant avioni.

Raporti thekson se një financim shtesë prej 4.86 miliardë dollarësh iu dha operacioneve ushtarake të SHBA në Lindjen e Mesme gjatë asaj periudhe kohore. Kjo shifër përfshin kostot e lidhura me fushatën e ushtrisë amerikane për të shuar sulmet Houthi në Detin e Kuq dhe Gjirin e Adenit, të cilat grupi me bazë në Jemen thotë se po e kryen në solidaritet me popullin e Gazës.

Llogaritjet u bënë nga Linda J. Bilmes, një profesore në Shkollën e Qeverisjes John F. Kennedy të Harvardit, e cila vlerësoi koston e luftërave në SHBA që nga sulmet e 11 shtatorit, së bashku me studiuesit William D. Hartung dhe Stephen Semler.