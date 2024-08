SHBA: Ilhan Omar fiton zgjedhjet paraprake demokrate

Deputetja amerikane, e cila është një kritike e ashpër e Izraelit, ka fituar nominimin e Demokratëve për një mandat të katërt në një fitore për krahun progresiv të partisë së saj.

Ligjvënësja e Minesotës, një nga katër gratë progresive, zgjedhjet e të cilave në 2018 krijuan grupin e njohur si Skuadra, pritet të fitojë lehtësisht zgjedhjet e 5 nëntorit.

Fitorja e Omarit vjen pasi anëtarët e tjerë të Skuadrës, përfaqësuesit Jamaal Bowman i Nju Jorkut dhe Cori Bush i Misurit humbën zgjedhjet e tyre paraprake të partisë ndaj kundërshtarëve që kishin fituar mbështetje të konsiderueshme nga grupi për mbledhjen e fondeve pro-izraelite AIPAC.

I am honored that my community voted to *send me back to Congress*. Tonight’s victory shows that the Fifth District believes in the collective values we are fighting for in Washington. pic.twitter.com/DwcRVI55fQ

— Ilhan Omar (@IlhanMN) August 14, 2024