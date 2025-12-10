SHBA: Integrimi i SDF-së në ushtrinë siriane është çelësi i stabilitetit në rajon

Komanda Qendrore Amerikane (CENTCOM) ka deklaruar se SHBA-ja e konsiderojnë integrimin e Forcave Demokratike Siriane (SDF) me forcat qeveritare siriane si thelbësor për krijimin e një mjedisi të sigurisë më të parashikueshëm dhe të qëndrueshëm, transmeton Anadolu.
Duke folur virtualisht në konferencën për Sirinë të Institutit të Lindjes së Mesme me seli në Washington, admirali Brad Cooper theksoi marrëveshjen e 10 marsit për integrimin dhe se Washingtoni është i “gatshëm” të mbështesë bisedimet në vazhdim, duke përfshirë edhe angazhimet e fundit në Damask.
“Integrimi i suksesshëm i SDF-së me forcat qeveritare siriane do të çojë në një mjedis sigurie më të parashikueshëm dhe të qëndrueshëm”, tha Cooper për grupin që dominohet nga YPG-ja, dega siriane e grupit terrorist PKK.
Cooper tha se SHBA-ja dhe Siria kanë një interes të përbashkët në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në të gjithë Lindjen e Mesme.
Ai përshkroi tre linja kryesore përpjekjesh për CENTCOM, përfshirë “ndjekjen agresive” të DEASH-it në Siri, mbështetjen e integrimit të SDF-së, e cila dominohet nga grupi terrorist YPG dhe koordinimin me Damaskun për të përforcuar operacionet kundër terrorizmit.
“Bashkëpunimi me partnerët tanë sirianë është i domosdoshëm për suksesin tonë kolektiv”, tha ai.
Ai shtoi se SHBA-ja ka bashkëpunuar gjithnjë e më shumë me qeverinë siriane, duke përfshirë operacione të përbashkëta që shkatërruan vendet e armëve të DEASH-it dhe ndaluan armë që sipas tij ishin të destinuara për grupin libanez të rezistencës Hezbollah.
Duke shënuar një vit nga rënia e Bashar al-Assadit, Cooper tha se SHBA-ja mbetet e “përkushtuar ndaj punës përpara” dhe “të fokusuara me lazer” në mbrojtjen e forcave të tyre, mbrojtjen e atdheut dhe sigurimin e disfatës së qëndrueshme të DEASH-it.
Ai gjithashtu theksoi progresin në zvogëlimin e popullsisë së kampeve Al-Hol dhe Al-Roj, duke shtuar se numri i banorëve ka rënë nga më shumë se 70 mijë në 26 mijë në dy vitet e fundit.
Dy kampet e personave të zhvendosur në provincën Al-Hasakah të Sirisë, të drejtuara nga SDF-ja e udhëhequr nga YPG/PKK-ja, strehojnë familje të terroristëve të DEASH-it që ikën nga provinca lindore Deir ez-Zor për shkak të luftimeve. OKB-ja dhe organizatat humanitare vazhdimisht kanë ngritur shqetësime në lidhje me kushtet në objekte.
Më 10 mars, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke riafirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke hedhur poshtë çdo përpjekje për ndarje.
Në muajt në vijim, autoritetet siriane thanë se SDF-ja nuk ka treguar asnjë përpjekje për të përmbushur kushtet e marrëveshjes.
Qeveria siriane ka intensifikuar përpjekjet e sigurisë që nga rrëzimi i Assadit pas 24 vitesh në pushtet.