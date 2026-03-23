SHBA-Iran diskutojnë përfundimin e luftës, Trump shtyn sulmet ushtarake ndaj termocentraleve

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të hënën se SHBA-të kanë pasur biseda të mira dhe produktive me Iranin dhe se ai do të urdhërojë ushtrinë të shtyjë çdo sulm ushtarak kundër centraleve elektrike dhe infrastrukturës energjetike iraniane. Duke shkruar me shkronja kapitale në Truth Social, Trump tha se mori vendimin për të shtyrë sulmet e kërcënuara bazuar në “tonin dhe përmbajtjen” e diskutimeve.
“Kam kënaqësinë të njoftoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendi i Iranit kanë pasur, gjatë dy ditëve të fundit, biseda shumë të mira dhe produktive në lidhje me një zgjidhje të plotë dhe të plotë të armiqësive tona në Lindjen e Mesme”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
“Kam udhëzuar departamentin e luftës që të shtyjë çdo sulm ushtarak kundër centraleve elektrike dhe infrastrukturës energjetike iraniane për një periudhë pesë-ditore, në varësi të suksesit të takimeve dhe diskutimeve në vazhdim.”
Trump kishte kërcënuar të godiste termocentralet iraniane deri të hënën në mbrëmje nëse vendi nuk lejonte rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Që nga java e kaluar, Trump kishte thënë se nuk ishte i interesuar të ndiqte një armëpushim me Iranin. /tema