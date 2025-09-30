SHBA-ja deporton rreth 100 iranianë në Teheran sipas një marrëveshjeje dypalëshe

Administrata e presidentit amerikan Donal Trump po deporton rreth 100 iranianë nga SHBA-ja në Iran sipas një marrëveshjeje të arritur midis dy qeverive, raportoi sot “The New York Times”, transmeton Anadolu.
Duke cituar zyrtarë të lartë iranianë dhe amerikanë, lajmi tha se një fluturim nga SHBA-ja që mbante të deportuar u nis nga shteti amerikan Luisiana të hënën në mbrëmje dhe pritet të arrijë në Iran përmes Katarit të martën.
Një zyrtar amerikan konfirmoi se planet për fluturimin ishin në fazat përfundimtare.
Dy zyrtarë thanë se të deportuarit përfshijnë burra, gra dhe disa çifte, me disa që ofrohen vullnetarisht pas muajsh në paraburgim, ndërsa shumicës ose u është mohuar azili ose nuk është dëgjuar ende para një gjyqtari.
Zyrtarët iranianë e përshkruan deportimin si një rast të rrallë të bashkëpunimit SHBA-Iran pas muajsh bisedimesh, me Ministrinë e Jashtme të Iranit që koordinon kthimin dhe siguron të deportuarit për sigurinë e tyre.
SHBA-ja ka luftuar prej kohësh për të deportuar migrantët në vende si Irani për shkak të lidhjeve të kufizuara diplomatike dhe vonesave në marrjen e dokumenteve të udhëtimit, që shpesh rezultojnë në paraburgim ose lirim të zgjatur.
Në vitin 2024, SHBA-ja deportoi pak më shumë se dy duzina iranianë, numri më i lartë në vite, nëpërmjet disa fluturimeve komerciale.