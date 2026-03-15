SHBA-ja dhe Kina zhvillojnë takim në Paris para samitit Trump-Xi

Zyrtarët kryesorë ekonomikë të SHBA-së dhe Kinës kanë nisur një rund të ri bisedimesh në Paris të dielën, për të zgjidhur problemet në armëpushimin tregtar dhe për të krijuar një atmosferë më të qetë për udhëtimin e presidentit amerikan Donald Trump në Pekin, për t’u takuar me presidentin kinez Xi Jinping në fund të marsit.
Diskutimet, të udhëhequra nga sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent dhe zëvendëskryeministri kinez, He Lifeng, pritet të fokusohen në ndryshimin e tarifave amerikane, rrjedhën e mineraleve të rralla dhe magnetëve të prodhuar në Kinë drejt blerësve amerikanë, kontrollet amerikane mbi eksportet e teknologjisë së lartë dhe blerjet kineze të produkteve bujqësore nga SHBA-ja.
Të dyja palët filluan bisedimet të dielën në mëngjes në selinë e Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim në Paris, ka thënë një zyrtar i Departamentit të Thesarit të SHBA-së. Kina nuk është anëtare e këtij grupi prej 38 demokracish kryesisht të pasura dhe e konsideron veten një vend në zhvillim.
Përfaqësuesi amerikan për tregtinë, Jamieson Greer, gjithashtu do t’u bashkohet bisedimeve, të cilat vazhdojnë pas një serie takimesh në qytete evropiane vitin e kaluar që synonin uljen e tensioneve që kërcënonin me kolaps të tregtisë mes dy ekonomive më të mëdha në botë.
Analistët e tregtisë SHBA-Kinë thonë se, për shkak të kohës së kufizuar për përgatitje dhe përqendrimit të Uashingtonit në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit, mundësitë për një përparim të madh tregtar janë të kufizuara, qoftë në Paris apo në samitin e Pekinit.
Trump dhe Xi mund të takohen edhe tri herë të tjera këtë vit, përfshirë një samit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor të organizuar nga Kina në nëntor, dhe një samit të G20-s të organizuar nga SHBA-ja në dhjetor, të cilat mund të sjellin përparim më konkret.