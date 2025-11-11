SHBA-ja do të krijojë bazë ushtarake për Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit pranë kufirit me Gazën

Administrata amerikane thuhet se planifikon të krijojë një bazë ushtarake pranë kufirit të Izraelit me Gazën për t’u përdorur nga Forca Ndërkombëtare e Stabilizimit (ISF), e cila do të veprojë për të ruajtur armëpushimin në Gaza, transmeton Anadolu.

Lajmi në gazetën “Yedioth Ahronoth” thekson se SHBA-ja planifikon të krijojnë një bazë ushtarake pranë kufirit të Izraelit me Gazën.

Baza ushtarake do të përdoret nga ISF-ja, e cila do të veprojë për të ruajtur armëpushimin në Gaza.

Ndër të tjera baza ushtarake e cila pritet të kushtojë afërsisht 500 milionë dollarë, thuhet se është e aftë të strehojë disa mijëra ushtarë.

Zyrtarët amerikanë po e diskutojnë çështjen me zyrtarët izraelitë dhe ushtrinë izraelite për të siguruar përparim në ndërtimin e bazës së planifikuar ushtarake.

ISF-ja është planifikuar të krijohet për të ruajtur armëpushimin midis Izraelit dhe Hamasit.

Sipas lajmeve në shtyp, ISF-ja e cila do të përfshijë forca sigurie nga vende të shumta, do të sigurojë kufijtë e Gazës me Izraelin dhe Egjiptin, do të mbrojë civilët dhe korridoret humanitare dhe do të trajnojë një forcë të re policore palestineze.

ISF-ja do të kryejnë detyra të tilla si shkatërrimin e infrastrukturës ushtarake në Gaza, demilitarizimin e zonës dhe çarmatosjen e grupeve palestineze.

Në mesin e detyrave të ISF-së përfshihen gjithashtu çarmatosja e krahut ushtarak të Hamasit, Brigadave Kassam, nëse nuk paraqiten vullnetarë për ta bërë këtë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI