Ballina Lajmet Kosovë SHBA-ja, Gjermania dhe Britania e Madhe te Kurti, ky i fundit merr...

SHBA-ja, Gjermania dhe Britania e Madhe te Kurti, ky i fundit merr urime për mandatin e ri

Në kuadër të takimeve të rregullta me përfaqësues të shteteve aleate, partnere dhe mike të Republikës së Kosovës, dje prita në Zyrën e Kryeminsitrit të Ngarkuarën me Punë të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Anu Prattipati, ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar, Jonathan Hargreaves, si dhe ambasadorin e Republikës Federale të Gjermanisë, Rainer Rudolph. Nga të tre pranova urime për Qeverinë dhe mandatin e ri. Kështu ka njoftuar kryeministri, Albin Kurti.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram