SHBA-ja heq presidentin sirian nga lista specifike globale e sanksioneve kundër terroristëve

Shtetet e Bashkuara të Amerikës hoqën sot presidentin sirian Ahmad al-Sharaa nga lista e sanksioneve ndaj Terroristëve Globalë të Listuar në Mënyrë Specifike, njoftoi Departamenti i Thesarit, transmeton Anadolu.
Në një listë emrash që përdorej për t’iu referuar Sharaas, Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) e Departamentit tha se gjithashtu e ka hequr nga lista e sanksioneve edhe ministrin e Brendshëm të Sirisë, Anas Khattab.
Ky veprim erdhi një ditë pas miratimit nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së të një projektrezolute për heqjen e al-Sharaas dhe Khattabit nga lista e sanksioneve.