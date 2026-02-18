SHBA-ja ka vendosur dhjetëra avionë luftarakë në bazat e saj në Lindjen e Mesme në 48 orët e fundit

SHBA-ja është parë duke vendosur avionë të shumtë luftarakë dhe pajisje përkatëse në bazat e saj në Evropë dhe Lindjen e Mesme gjatë 48 orëve të fundit, transmeton Anadolu.
SHBA-ja vazhdon të dërgojë municione në Lindjen e Mesme dhe Evropë menjëherë pas bisedimeve me Iranin në Gjenevë dje.
Sipas informacionit nga disa llogari të mediave sociale që gjurmojnë dhe analizojnë inteligjencën me burime të hapura, avionët luftarakë dhe pajisjet e tjera që SHBA-ja ka dërguar në Lindjen e Mesme ditët e fundit duket se janë të njëjta me ato të përdorura gjatë sulmit të planifikuar të qershorit 2025 ndaj Iranit.
Sipas informacionit të fluturimit të marrë nga burime të hapura, gjashtë avionë luftarakë F-22 nga Baza e Përbashkët Langley-Eustis në Virginia mbërritën dje në RAF Lakenheath në Mbretërinë e Bashkuar.
Një avion RC-135 Rivet Joint Signal Intelligence, i cili kryen fluturime misioni nga Baza Ajrore Al Udeid në Katar, u zhvendos gjithashtu në ishullin e Kretës në Mesdhe.
Avionë të shumtë patrullimi detar P-8 Poseidon, përfshirë një që patrulloi Ngushticën e Hormuzit dje, po kryejnë fluturime misioni në Lindjen e Mesme.
Më 16 shkurt, 18 avionë F-35 u panë në rrugë drejt rajonit nga RAF Lakenheath në Mbretërinë e Bashkuar, të shoqëruar nga anije cisternash ajrore për furnizim me karburant.
SHBA-ja gjithashtu vendosi dje dy avionë komandues dhe kontrollues ajror E-3 Sentry AWACS në Bazën Ajrore RAF Mildenhall në Mbretërinë e Bashkuar.
– Aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln është vendosur në Lindjen e Mesme
Rajoni po përjeton tensione në rritje ndërsa Washingtoni bën një grumbullim të paparë ushtarak në Lindjen e Mesme në përgatitje për një sulm të mundshëm nëse Irani nuk u përgjigjet kërkesave të tij në lidhje me programet e tij bërthamore.
Më 28 janar, presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi në mediat sociale se një “Armada” masive (një forcë e madhe detare që i përket Marinës Amerikane) po shkonte drejt Iranit, duke i bërë thirrje regjimit të Teheranit të arrinte një marrëveshje, përndryshe do të niste një “sulm më i keq”.
Trump theksoi se kjo Armatë drejtohej nga aeroplanmbajtësja “USS Abraham Lincoln” dhe ishte një flotë më e madhe se ajo e dërguar në Venezuelë, duke deklaruar: “(Flota) është e gatshme dhe e aftë të kryejë misionin e saj shpejt dhe me forcë nëse është e nevojshme, njësoj si në Venezuelë”.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) njoftoi gjithashtu më 26 janar se grupi i sulmit të aeroplanmbajtëses “USS Abraham Lincoln” ishte vendosur në Lindjen e Mesme për të “mbështetur sigurinë dhe stabilitetin rajonal”.
Sipas një raporti të New York Times (NYT) më 13 shkurt, duke cituar katër zyrtarë amerikanë, ishte vendosur të dërgohej aeroplanmbajtësja “USS Gerald R. Ford” dhe anijet e saj shoqëruese, aktualisht të bazuara në Karaibe, në Lindjen e Mesme.