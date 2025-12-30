SHBA-ja miraton shitjen e pajisjeve ushtarake me vlerë 1.8 miliard dollarë në Danimarkë

Departamenti i Shtetit të SHBA-së ka miratuar shitjen e avionit patrullues dhe zbulues detar P-8A, i cili mund të përdoret për shumë misione dhe ka aftësi mbrojtjeje kundër zjarrit indirekt si dhe pajisjeve përkatëse për Danimarkën, me një kosto prej 1.8 miliard dollarësh, transmeton Anadolu.
Agjencia e Bashkëpunimit të Sigurisë së Mbrojtjes pranë Departamentit amerikan të Shtetit ka bërë një njoftim me shkrim lidhur me shitjen e pajisjeve ushtarake Danimarkës.
Departamenti ka marrë vendim për të miratuar shitjen për qeverinë daneze të avionit patrullues dhe zbulues detar P-8A, i cili mund të përdoret për shumë misione dhe ka aftësi mbrojtjeje kundër zjarrit indirekt si dhe pajisjeve përkatëse me vlerë 1.8 miliard dollarë, thuhet në njoftim.
Vendimi i është dërguar Kongresit ndërsa kjo shitje do të mbështesë “objektivat e politikës së jashtme dhe qëllimet e sigurisë kombëtare të SHBA-së duke rritur sigurinë e Danimarkës, e cila është anëtare e NATO-s”.
Shitja do të rrisë aftësinë e Danimarkës për t’u përballur me kërcënimet aktuale dhe të ardhshme, duke siguruar një forcë që mund të marrë pjesë në operacionet e NATO-s ndërsa u tha se nuk pritet të ndryshojë ekuilibrin ushtarak në rajon.
Në njoftimin e Departamentit u bë e ditur se kontraktori kryesor do të jetë kompania “Boeing”.