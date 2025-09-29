SHBA-ja: Rusia duhet të “zgjohet dhe të pranojë faktet” lidhur me luftën në Ukrainë

Zëvendëspresidenti i SHBA-së, J.D. Vance, tha se Rusia duhet të “zgjohet dhe të pranojë faktet” në luftën e saj kundër Ukrainës, transmeton Anadolu.
Vance foli për Fox News në lidhje me luftën Rusi-Ukrainë, planin e paqes në Gaza dhe marrëveshjen mbi TikTok.
Duke tërhequr vëmendjen mbi numrin në rritje të të vdekurve, Vance tha se Presidenti rus, Vladimir Putin, refuzoi të takohej me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump dhe Presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.
Vance deklaroi se Rusia nuk ka arritur të bëjë ndonjë përparim të rëndësishëm në terren. “Ne po punojmë në mënyrë aktive për paqen, por rusët duhet të zgjohen dhe të pranojnë faktet”, tha ai
Duke folur për sulmet e Izraelit në Gaza dhe bisedimet në lidhje me lirimin e pengjeve, Vance tha se një proces shumë kompleks negociatash është duke vazhduar dhe se ata kanë bërë përparim të rëndësishëm në çështjen e dërgimit të ndihmave humanitare në Gaza.
Zëvendëspresidenti Vance deklaroi se kontrolli i Gazës dhe Bregut Perëndimor duhet t’u përkasë njerëzve të rajonit.
Lidhur me TikTok, Vance deklaroi se marrëveshja e re do t’u japë investitorëve dhe biznesmenëve amerikanë kontroll mbi menaxhimin e kompanisë dhe se ndikimi i Kinës mbi kompaninë do të jetë i kufizuar dhe rreziqet për sigurinë kombëtare do të minimizohen.
Vance theksoi se marrëveshja do të mbikëqyret nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shumë vite.