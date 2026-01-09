SHBA-ja sekuestron cisternën e 5-të në goditjen ndaj dërgesave të naftës nga Venezuela

Roja Bregdetare e SHBA-së sekuestroi cisternën e pestë me naftë, teksa Washingtoni intensifikoi përpjekjet për zbatimin e sanksioneve ndaj dërgesave të naftës nga Venezuela, sipas një raporti të “Wall Street Journal”, transmeton Anadolu.
Raporti tha se cisterna, e identifikuar si “Olina” dhe e njohur më parë si “Minerva M”, ishte sanksionuar më herët nga SHBA-ja për transportimin e naftës ruse.
Ky veprim pritet të rrisë tensionet mes Washingtonit dhe Moskës, vetëm disa ditë pasi SHBA-ja sekuestroi një anije që pretendonte mbrojtje ruse dhe ishte nën eskortën e Marinës Ruse.
Administrata e Trumpit po i përdor sekuestrimet si mjet për të ushtruar presion ndaj qeverisë së përkohshme të Venezuelës dhe për të nxjerrë jashtë loje të ashtuquajturën “flotë e errët” të cisternave.
E njohur si flota hije, ajo përbëhet nga rreth 1.000 anije që përdorin praktika mashtruese për të fshehur përfshirjen e tyre në transportin e naftës së sanksionuar dhe të paligjshme.
Rreth 70 për qind e eksporteve të naftës së Venezuelës varen nga anije të sanksionuara për të anashkaluar kufizimet e SHBA-së ndërsa këto veprime synojnë të ushtrojnë presion ndaj Karakasit dhe të paralajmërojnë Rusinë, Kinën dhe Iranin kundër sfidimit të sanksioneve amerikane ose rreshtimit me Venezuelën.