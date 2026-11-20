SHBA-ja ka ngritur mundësinë e anëtarësimit të Ukrainës në NATO në këmbim të lëshimeve territoriale ndaj Rusisë gjatë negociatave të fundit të paqes, raportoi të enjten “The Wall Street Journal”, transmeton Anadolu.
Propozimi u diskutua në disa takime me dyer të mbyllura që përfshinin të dërguarin special të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, dhëndrin e tij Jared Kushner dhe zyrtarë ukrainas dhe evropianë, sipas raportit.
Kushner thuhet se e ngriti mundësinë me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe zyrtarët evropianë gjatë një takimi në një aeroport ushtarak në Dublin javën e kaluar. Ideja doli gjatë negociatave të ndara në Emiratet e Bashkuara Arabe, tha gazeta.
– Washingtoni shqyrton dy marrëveshje të mundshme
Duke cituar njerëz të përfshirë në negociata, “Journal” raportoi se Washingtoni ka eksploruar dy marrëveshje të mundshme që synojnë përfundimin e luftës. Sipas propozimit të parë, Ukraina do të heqë dorë nga territori që ende kontrollon në rajonin lindor të Donbasit në këmbim të anëtarësimit të plotë në NATO.
Opsioni i dytë do të ngrijë konfliktin përgjatë vijës ekzistuese të frontit, duke lënë një pjesë të Donbasit nën kontrollin ukrainas. Në këmbim, Kievi do të marrë garanci sigurie përmes një traktati ndërkombëtar me SHBA-në dhe potencialisht aleatët evropianë.
Një zyrtar amerikan i tha gazetës se negociatorët po shqyrtojnë propozime të shumta dhe se çdo marrëveshje përfundimtare do të kërkojë pëlqimin e Moskës dhe Kievit.
Diskutimet mund të sinjalizojnë ndryshim në qëndrimin e Washingtonit, pasi Trumpi më parë përjashtoi anëtarësimin e Ukrainës në NATO, duke përmendur kundërshtimin rus dhe shqetësimet për përshkallëzimin e tensioneve me Moskën.
– Rusia vazhdon të kundërshtojë anëtarësimin e Ukrainës në NATO
Rusia ka vazhduar të kundërshtojë aspiratat e Ukrainës për t’u bashkuar me NATO-n. Gjatë negociatave në Abu Dhabi javën e kaluar, përfaqësuesit rusë thuhet se kërkuan që Kievi zyrtarisht të braktisë ambiciet e tij për NATO-n duke i hequr ato nga kushtetuta e saj.
Moska bëri thirrje që NATO të përmbahet nga vendosja e trupave dhe pajisjeve ushtarake në Ukrainë. Negociatorët rusë kërkuan më tej t’i japin fund dërgesave të armëve perëndimore në Ukrainë dhe një rikthim të infrastrukturës ushtarake të NATO-s në Evropën Lindore në nivelet e vitit 1997.
Negociatorët evropianë thuhet se i hodhën poshtë kërkesat ruse si pozicione hapëse maksimaliste dhe jo si një bazë realiste për zgjidhje përfundimtare.