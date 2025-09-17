Greg Casar, kreu i Caucus-it Progresiv në Kongresin amerikan, ka paralajmëruar për pasojat e pushtimit izraelit të Qytetit të Gazës.
“Duhet të ndalojmë financimin e këtij gjenocidi,” shkroi ai në një postim në rrjetet sociale, duke vënë në dukje se qindra mijëra palestinezë të zhvendosur në Qytetin e Gazës do të detyrohen të largohen përsëri ose të rrezikojnë vdekjen.
Casar përmendi gjithashtu deklaratën e ish-ministrit të Mbrojtjes Yoav Gallant se “do të eliminojmë gjithçka” në Gaza, si provë të qëllimit shkatërrues të ofensivës.
SHBA: Ligjvënësi: “Duhet të ndalojmë financimin e këtij gjenocidi”
