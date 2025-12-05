SHBA miraton shitjen e mundshme të armëve me vlerë 90 milionë dollarë për Libanin

Administrata amerikane ka miratuar një shitje të mundshme të automjeteve taktike ushtarake për Libanin, me vlerë rreth 90.5 milionë dollarë. Sipas Pentagonit, paketa përfshin automjete të tipit M1085A2 dhe M1078A2, si dhe pajisje të tjera të lidhura.
Vendimi vjen ndërsa SHBA-ja po shton presionin ndaj qeverisë libaneze që të forcojë kontrollin shtetëror dhe të çmilitarizojë Hezbollahun. Së fundmi, qeveria e Libanit ka njoftuar një afat deri në fund të vitit 2025 për vendosjen e të gjitha armëve nën autoritetin e shtetit.
Shitja e mundshme ndodh pas muajsh presioni nga Uashingtoni, në vazhdën e luftës së Izraelit kundër Libanit, e cila vrau mbi 4,000 persona dhe përfundoi me një armëpushim në nëntor 2024. Izraeli ka vazhduar shkeljet e armëpushimit dhe mban ende të pushtuara pesë pika në territorin libanez.