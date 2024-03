SHBA nis shpërndarjen e ndihmave në Gaza

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar dërgimin e ndihmave humanitare në Rripin e Gazës, raportuan mediat CNN dhe NBC, duke cituar burime qeveritare.

Sipas raportimeve, tre avionë transportues ushtarakë amerikanë kishin hedhur gjithsej 66 pako që përmbanin dhjetëra mijëra vakte në enklavën bregdetare që është nën sulm nga Izraeli.

Të premten, presidenti i SHBA Joe Biden njoftoi planet për të hedhur ndihma humanitare në Rripin e Gazës nga ajri për të ofruar ushqim dhe furnizime të nevojshme për popullatën civile, duke thënë se ”niveli aktual i ndihmës nuk ishte aq afër sa duhet”. /atsh

In a bizarre face-saving PR stunt, the US is airdropping some humanitarian aid to Gaza as the global south views its enabling of Israel’s genocide with disgust, after being the only country in the UN Security Council to veto a statement condemning Israel for the ‘Flour Massacre’,… pic.twitter.com/A48MlZPiT3

— Afshin Rattansi (@afshinrattansi) March 2, 2024