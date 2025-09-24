SHBA, raportohet për viktima dhe të plagosur nga të shtënat në një qendër imigracioni në Teksas

Disa persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën mëngjesin e sotëm nga të shtënat me armë zjarri në një strukturë të Shërbimit Amerikan të Imigracionit dhe Doganave (ICE) në Dallas, në shtetin amerikan të Teksasit, sipas zyrtarëve dhe raporteve të mediave lokale, transmeton Anadolu.
Policia iu përgjigj incidentit në qendrën e paraburgimit të ICE pranë autostradës ndërshtetërore “35E” para orës 7 të mëngjesit, raportoi stacioni televiziv WFAA, i lidhur me ABC-në, duke cituar burime policore.
Sekretarja e Sigurisë Kombëtare të SHBA-së, Kristi Noem konfirmoi të shtënat përmes platformës së mediave sociale të kompanisë amerikane X, duke thënë se “Detajet ende po dalin, por ne mund të konfirmojmë se ka pasur shumë lëndime dhe viktima”.
Të paktën tre persona u plagosën rëndë dhe një person i armatosur u gjet i vdekur në çatinë e një zyre avokati të imigracionit aty pranë, thanë burime për WFAA-n.
Noem tha se “sulmuesi ka vdekur nga një plagë me armë zjarri e shkaktuar vetë” dhe se autoritetet ende nuk e dinë motivin. Autoritetet kërkuan për të shtëna të tjera të mundshme, tha WFAA, megjithëse mbetet e paqartë nëse janë të përfshirë apo jo persona të tjerë të armatosur.
Detaje të mëtejshme rreth viktimave nuk janë menjëherë të disponueshme.
– Zbatim më agresiv i ligjit për imigracionin
Të shtënat vijnë mes operacioneve të intensifikuara ndjeshëm të ICE-s nën administratën e presidentit të SHBA-së Donald Trump që nga inaugurimi i tij në janar.
Departamenti i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së njoftoi të martën se mbi 2 milionë emigrantë pa dokumente janë larguar nga SHBA-ja që nga 20 janari, përfshirë afërsisht 1.6 milionë largime vullnetare dhe mbi 400 mijë deportime formale.
Operacionet e ICE-s synojnë si emigrantët pa dokumente ashtu edhe individët me precedentë kriminalë si pjesë e përpjekjeve të zgjeruara të administratës për zbatimin e ligjit.
Megjithatë, avokatët e imigracionit thonë se Trump kishte premtuar se do të ndiqte kriminelët, anëtarët e bandave dhe terroristët midis popullsisë imigrante, por në vend të kësaj përfunduan duke synuar emigrantët e parregullt që zbatojnë ligjin për një kohë të gjatë, përfshirë shumë me familje dhe punë.
Ata ankohen për ndalime të paligjshme të ICE-s nga agjentë që mbajnë maska dhe që refuzojnë të japin identifikim.