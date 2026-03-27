SHBA shqyrton dërgimin e 10,000 trupave në Lindjen e Mesme, vazhdojnë sulmet ndaj Teheranit

Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e dërgimit të deri në 10,000 trupave shtesë tokësore në Lindjen e Mesme, sipas një raporti të publikuar nga The Wall Street Journal.
Burime nga Departamenti i Mbrojtjes kanë bërë të ditur se forcat e reja mund të përfshijnë njësi këmbësorie dhe mjete të blinduara, duke iu shtuar trupave të 82nd Airborne Division që tashmë ndodhen në rajon. Qëllimi i këtij dislokimi është t’i japë më shumë opsione ushtarake presidentit Donald Trump në kuadër të tensioneve dhe negociatave me Iranin.
Sipas ekspertëve të sigurisë, prania e forcave amerikane mund të synojë objekte strategjike iraniane, përfshirë Kharg Island në Gjirin Persik.
Ndërkohë, situata në rajon mbetet e tensionuar, pasi forcat izraelite vazhdojnë sulmet ndaj objektivave në Teheran.
Zhvillimet e fundit vijnë në një kohë kur përpjekjet diplomatike për të ulur tensionet mes SHBA-së dhe Iranit janë ende në vazhdim. /mesazhi