SHBA – Studentja palestineze refuzon t’i shtrëngojë dorën sekretarit Antony Blinken – VIDEO

Një studente palestineze, e cila u ngjit në skenë për të marrë diplomën e saj duke valëvitur flamurin palestinez që mbante në dorë, nuk ia dha dorën shefit të diplomacisë amerikane që ishte në skenë dhe po përgëzonte të gjithë studentët e diplomuar.

Mësohet se studentja në fjalë, e cila shmangu sekretarin Antony Blinken dhe u shtrëngoi dorën të tjerëve në skenë, gjatë atyre çasteve kritikoi politikat e administratës amerikane. /trt

Palestinian student Nooran Hamdan waves the Palestinian flag during her graduation ceremony at Georgetown University in Washington, DC. pic.twitter.com/gdzO1D4btj

