SHBA: Tlaib kritikon rac’izmin anti-pa’lestinez në Dhomën e Përfaqësuesve

Përfaqësuesja e SHBA Rashida Tlaib kritikoi masën të Dhomës së Përfaqësuesve për të ndaluar Departamentin e Shtetit të raportojë numrin e vdekjeve palestineze në Gaza.

Duke folur në Dhomën e Përfaqësuesve, Tlaib theksoi ndikimin njerëzor, duke deklaruar se gjashtë fëmijë vriten në Gaza çdo orë.

Ajo theksoi se palestinezët nuk janë vetëm statistika, por njerëz të vërtetë me familje. Tlaib dënoi atë që ajo e sheh si racizëm anti-palestinez në dhomë, duke akuzuar kolegët e saj se kanë injoruar jetët e palestinezëve si në jetë ashtu edhe në vdekje dhe e etiketoi masën si “mohim gjenocidi”.

Rep. Rashida Tlaib on effort to erase Gaza death toll:

“There is so much anti-Palestinian racism in this chamber that my colleagues don’t even want to acknowledge that Palestinians exist at all. Not when they’re alive—and now, not even when they’re dead.”pic.twitter.com/dxLDbXjDqi https://t.co/vwsgva5q42

— Prem Thakker (@prem_thakker) June 27, 2024