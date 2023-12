SHBA vendos veton ndaj rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon armëpushim të menjëhershëm në Gaza

SHBA vuri veton ndaj një projekt-rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të premten që kërkonte një armëpushim të menjëhershëm për të ndalur gjakderdhjen e vazhdueshme në Rripin e Gazës, ndërsa numri i të vdekurve vazhdon të rritet.

Teksti, i cili u bashkësponsorizua nga gati 100 vende anëtare të OKB-së, mori mbështetjen e 13 anëtarëve të Këshillit të Sigurimit. Mbretëria e Bashkuar, e cila si SHBA është një anëtare e përhershme e këshillit me të drejtë vetoje, abstenoi.

Projekt-rezoluta u bëri thirrje të gjitha palëve në konflikt që t’i përmbahen ligjit ndërkombëtar, veçanërisht mbrojtjen e civilëve, kërkoi një armëpushim të menjëhershëm humanitar dhe i bëri thirrje Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres që t’i raportojë këshillit për zbatimin e armëpushimit. /mesazhi

#BREAKING 🚨 U.N. Security Council rejects call by UAE-draft Resolution – co-sponsored by 97 nations -demanding an immediate humanitarian ceasefire – due to U.S. veto

Vote 13 Yes, 1 No (US) 1 Abstain (UK)

‼️ U.S. before the vote: “While the United States strongly supports a… pic.twitter.com/EUCuSmB2Ox

— Pamela Falk CBS News Correspondent United Nations (@PamelaFalk) December 8, 2023