Shefi i diplomacisë britanike viziton Gjirin Arab për konsensus mbi paqen në Gaza

Sekretari i Jashtëm i Britanisë, David Lammy, do të zhvillojë një vizitë treditore në Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar dhe Arabinë Saudite për të diskutuar një kornizë afatgjatë paqeje për Gazën.
Ai do të bisedojë për një mekanizëm monitorimi, çarmatimin e Hamasit dhe qeverisjen e ardhshme të Gazës. Lammy theksoi se fundi i luftës kërkon armëpushim të menjëhershëm, lirimin e pengjeve, rritjen e ndihmave humanitare dhe ruajtjen e perspektivës së zgjidhjes me dy shtete.
Britania ka shtuar fondet për ndihma në Palestinë në 75 milionë £ këtë vit dhe paralajmëroi koordinim ndërkombëtar për njohjen e shtetit palestinez. Ai kritikoi kufizimet izraelite mbi ndihmat si “të pambrojtshme” dhe falënderoi shtetet e Gjirit për rolin e tyre në ndërmjetësim dhe ndihma humanitare. /mesazhi