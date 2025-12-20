Shefi i inteligjencës së Türkiyes takohet me delegacionin e Hamasit për armëpushimin në Gaza

Shefi i inteligjencës së Türkiyes, Ibrahim Kalın, u takua të shtunën në Istanbul me një delegacion të grupit palestinez Hamas për të diskutuar marrëveshjen e armëpushimit në Gaza.
Khalil al-Hayya, anëtar i Byrosë Politike të Hamasit dhe kreu i ekipit negociator, udhëhoqi delegacionin.
Gjatë takimit, delegacioni i Hamasit tha se po respekton kushtet e armëpushimit dhe ofroi informacione mbi shkeljet izraelite.
Bisedimet u fokusuan gjithashtu në përpjekjet intensive të Türkiyes si vend garantues për të siguruar zbatimin e armëpushimit në Gaza dhe në hapat për të parandaluar shkeljet nga ana e Izraelit.
Të dyja palët diskutuan kushtet e nevojshme për të kaluar në fazën e dytë të Planit të Paqes për Gazën dhe mënyrat për të adresuar sfidat ekzistuese.
Takimi përfshiu gjithashtu një informim mbi ndihmat humanitare të Türkiyes për Gazën dhe diskutime mbi përpjekjet në vazhdim me vendet e rajonit dhe organizatat ndërkombëtare për të siguruar hyrjen e më shumë ndihmave, veçanërisht tendave.
Të dy delegacionet riafirmuan angazhimin e tyre për pajtim kombëtar palestinez dhe synimin për krijimin e një shteti palestinez të pavarur.
Palestinezët kanë akuzuar Izraelin për shkelje të përsëritura të marrëveshjes së armëpushimit të nënshkruar më 10 tetor, e cila ndali një luftë dyvjeçare që ka vrarë gati 70.700 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171.000 të tjerë që prej tetorit 2023.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të paktën 395 palestinezë janë vrarë dhe 1.088 të tjerë janë plagosur nga sulmet izraelite që prej armëpushimit.