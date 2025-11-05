Shefi i inteligjencës turke dhe delegacioni i Hamasit diskutojnë armëpushimin në Gaza

Shefi i shërbimit turk të inteligjencës (MIT), Ibrahim Kalin, u takua sot me një delegacion të grupit palestinez Hamas në Stamboll për të diskutuar marrëveshjen e armëpushimit në Gaza, transmeton Anadolu.
Delegacioni i Hamasit u udhëhoq nga anëtari i Byrosë Politike të Hamasit dhe kreu i ekipit të negociatave, Khalil al-Hayya.
Gjatë takimit, delegacioni i Hamasit shprehu mirënjohjen ndaj Turqisë, veçanërisht ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan, për rolin dhe përpjekjet e saj si ndërmjetës dhe garantues në arritjen dhe monitorimin e armëpushimit.
Delegacioni i Hamasit gjithashtu tha se është i përkushtuar ndaj marrëveshjes së armëpushimit, pavarësisht shkeljeve të kryera nga Izraeli gjatë gjithë procesit të armëpushimit.
Në takim gjithashtu u trajtuan hapat e nevojshëm për të siguruar funksionimin e qetë të procesit të armëpushimit dhe mënyrat për të kapërcyer problemet ekzistuese.
Palët diskutuan gjithashtu rrugët që duhet ndjekur për zbatimin e fazave të ardhshme të planit të armëpushimit.
Gjatë takimit u ofrua edhe një informim mbi ndihmat humanitare të Turqisë për Gazën dhe përpjekjet e saj për t’i dhënë fund tragjedisë humanitare.
Takimi përfshiu gjithashtu diskutime mbi përpjekjet e vazhdueshme me organizatat ndërkombëtare për të siguruar rrjedhje më të mëdha ndihmash.