Shefi i mbrojtjes gjermane: Ombrella bërthamore e NATO-s mbetet thelbësore

Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, ka hedhur poshtë diskutimet mbi një parandalim bërthamor evropian, duke këmbëngulur se ombrella bërthamore e NATO-s mbetet thelbësore.
“Ne jemi ende një aleancë dhe unë nuk jam i gatshëm ta varros aleancën para se të ketë vdekur. Dhe për momentin nuk shoh asnjë rrezik që kjo të ndodhë”, tha Pistorius
Pistorius tha se Strategjia e re Kombëtare e Mbrojtjes e SHBA-së rikonfirmon angazhimin e Amerikës ndaj parandalimit bërthamor për Evropën, pavarësisht kritikave të presidentit Donald Trump ndaj aleatëve evropianë.
“Mund të spekulohet për gjithçka, por të besohet se ne do të ishim në gjendje të zëvendësonim ombrellën bërthamore të SHBA-së tani, pas pesë apo edhe 10 vitesh, është thjesht dëshirë”, tha Pistorius, duke paralajmëruar se kjo mund të dërgojë gjithashtu sinjale të gabuara në të gjitha drejtimet.
“Qasja jonë duhet të jetë mbajtja e amerikanëve në NATO. Aleanca duhet të bëhet më evropiane në mënyrë që të mbetet transatlantike, që do të thotë se evropianët duhet të marrin shumë më tepër përgjegjësi”, shtoi ai.
Në muajt e fundit, disa politikanë të lartë evropianë kanë vënë në pikëpyetje nëse garancia bërthamore e SHBA-së mund të merret ende si e mirëqenë për shkak të qëndrimit të paparashikueshëm të Trumpit. Ata kanë bërë thirrje që BE-ja të zhvillojë kapacitete të veta të parandalimit bërthamor.