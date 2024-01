Shefi i ndihmës i OKB-së informon Këshillin e Sigurimit rreth Gazës

Martin Griffiths informoi sot këshillin mbi situatën e ndihmës humanitare në Gaza, gjatë një takimi të këshillit të thirrur nga Algjeria.

Këtu janë disa nga gjërat kryesore që ai ka thënë:

Çdo ditë që kalon vetëm thellon mjerimin dhe vuajtjen e njerëzve në Gaza dhe në Izrael.

14 nga 36 spitalet në Gaza janë funksionale dhe vetëm pjesërisht. Ata përballen me mungesë të madhe të personelit mjekësor dhe furnizimeve.

Luftimet e ashpra kanë vazhduar në afërsi të spitaleve Nasser dhe al-Amal në Khan Younis.

Luftimet intensive në Khan Younis vazhdojnë të dërgojnë mijëra njerëz në Rafah, tashmë duke pritur mbi gjysmën e 2.2 milionë banorëve të Gazës. Kështu, grumbullimi i njerëzve në Rafah është një shkak i madh shqetësimi.

Reshjet e dendura të shiut po vërshojnë kampet e improvizuara të çadrave, duke detyruar fëmijët, prindërit dhe të moshuarit të flenë në baltë.

Uji i pastër është pothuajse plotësisht i paarritshëm.

Me pak mbështetje shëndetësore publike në dispozicion, sëmundjet e parandalueshme janë të përhapura, do të vazhdojnë të përhapen dhe do të bëhen, nëse nuk janë bërë tashmë, vrasësi kryesor i palestinezëve të Gazës.

Përhapja e mëtejshme e armiqësive drejt jugut së bashku me privimin dhe dëshpërimin në rritje të njerëzve mund të pritet vetëm të rrisë presionin për zhvendosje masive në vende të tjera, të ashtuquajturat vërshime njerëzish.

Në të gjithë Gazën më shumë se 60 për qind e njësive të banimit dyshohet se janë shkatërruar ose dëmtuar.

Tani vlerësohet se 75 për qind e popullsisë së përgjithshme janë zhvendosur dhe kushtet e tyre të jetesës po përkeqësohen çdo ditë.

Ka pacientë të plagosur rëndë ose të sëmurë që nuk mund të marrin shërim në Gaza, për të cilët evakuimi mjekësor duhet të lehtësohet me shpejtësi. Ne e dimë se kjo është një çështje e negociatave të përditshme në grupin COGAT, i cili mblidhet çdo ditë për të diskutuar të gjitha çështjet e logjistikës dhe planet e operacionit humanitar.

Këto evakuime janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare humanitare, e cila në rrethana të caktuara inkurajon aranzhimet për evakuimin e të plagosurve dhe të sëmurëve, personave me aftësi të kufizuara, fëmijëve më të rritur dhe grave shtatzëna.

Dua të theksoj gjithashtu se çdo personi të zhvendosur nga Gaza duhet t’i jepet e drejta për t’u kthyer vullnetarisht siç kërkon ligji ndërkombëtar.

Aftësia e komunitetit humanitar për t’i arritur njerëzit e Gazës me lehtësim mbetet jashtëzakonisht e pamjaftueshme, dhe të thuash se është jashtëzakonisht e papërshtatshme është jashtëzakonisht e pamjaftueshme. Është shumë më e vështirë se kaq.

Ne vazhdojmë të përballemi me çështjen e refuzimit për hyrjen e artikujve shumë të nevojshëm në Gaza nga Izraeli për arsye të cilat, të paktën për ne, janë të paqarta dhe jokonsistente.