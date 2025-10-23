Shefi i OBSH-së: Asnjë ulje e urisë që nga armëpushimi në Gaza

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka paralajmëruar se uria dhe vuajtjet në Gaza mbeten të rënda pavarësisht një armëpushimi të brishtë, si dhe ka theksuar se niveli i ndihmave mezi është përmirësuar dhe evakuimet mjekësore janë shumë të kufizuara për të përmbushur nevojat në enklavë, transmeton Anadolu.
“Armëpushimi i shpallur dy javë më parë është i brishtë dhe është shkelur, por vazhdon të mbahet, gjë që është një lajm i shkëlqyer për të gjithë”, tha në një konferencë për media drejtori i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesusl.
Megjithatë, tha Tedros, “kriza është larg përfundimit dhe nevojat janë të jashtëzakonshme”.
“Nuk ka ulje të urisë, sepse nuk ka ushqim të mjaftueshëm”, tha ai, duke theksuar se uria kërkon më shumë kohë për t’u zhdukur.
Shefi i OBSH-së theksoi se shumë nga kamionët që hyjnë në Gaza tani janë komercial, gjë që nuk e ndihmon çështjen pasi njerëzit nuk kanë mundësi të blejnë.
Lidhur me evakuimet mjekësore, Tedros paralajmëroi se një ose dy rrugët e vëna në dispozicion për operacione të tilla dhe “evakuimet mjekësore një herë në javë nuk janë të mjaftueshme”. Ai i kërkoi Izraelit të lejojë pacientët të udhëtojnë në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, për të marrë trajtim menjëherë.
“Për disa vonesat nënkuptojnë vdekje”, tha ai, pasi 700 prej tyre kanë vdekur gjatë pritjes.
Megjithatë, ai theksoi se 15 mijë pacientë, përfshirë 4 mijë fëmijë, kërkojnë trajtim jashtë Gazës, duke i nxitur vendet të pranojnë më shumë pacientë.
Ai kërkoi hapjen e të gjitha kalimeve, përfshirë atë të Rafahut, e cila duhej të hapej javën e kaluar.
“Një sasi e konsiderueshme ndihme është grumbulluar në Al-Arish në Egjipt që është gati të hyjë në Gaza sapo të hapet kalimi”, tha ai.
Sipas tij, plani 60-ditor i armëpushimit i OBSH-së kërkon 45 milionë dollarë për të mirëmbajtur shërbimet shpëtimtare, për të forcuar mbikëqyrjen e sëmundjeve dhe për të koordinuar partnerët. Por ai paralajmëroi se rindërtimi i sistemit shëndetësor të Gazës “do të kushtojë të paktën 7 miliardë dollarë”.
Tedros njoftoi se më shumë se 170 mijë njerëz janë të plagosur, përfshirë 5 mijë të amputuar dhe 3.600 me djegie të rënda, ndërsa rreth 1 milion kanë nevojë për kujdes shëndetësor mendor.