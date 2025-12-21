Shefi i OBSH-së paralajmëron se përparimi kundër urisë në Gaza mbetet “jashtëzakonisht i brishtë”

Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) paralajmëroi sot se përparimi kundër urisë në Gaza mbetet “jashtëzakonisht i brishtë”, pasi Klasifikimi i Integruar i Fazave të Sigurisë Ushqimore (IPC) raportoi se aktualisht asnjë zonë në Gaza nuk klasifikohet si e prekur nga zia e bukës, transmeton Anadolu.
“Ky përparim i mirëpritur mbetet jashtëzakonisht i brishtë, pasi popullsia vazhdon të përballet me shkatërrim masiv të infrastrukturës, kolaps të mjeteve të jetesës dhe prodhimit lokal të ushqimit, si dhe me kufizime në operacionet humanitare”, shkroi Tedros Adhanom Ghebreyesus në platformën sociale amerikane X.
Tedros theksoi se mbi 100.000 fëmijë dhe 37.000 gra shtatzëna dhe në periudhën e gjidhënies pritet ende të vuajnë nga kequshqyerja akute deri në prillin e vitit të ardhshëm, ndërsa vetëm 50 për qind e objekteve shëndetësore në Gaza janë pjesërisht funksionale dhe përballen me mungesa të furnizimeve dhe pajisjeve thelbësore.
“Për të rritur shërbimet që shpëtojnë jetë dhe për të zgjeruar qasjen në kujdes shëndetësor, OBSH-ja bën thirrje për miratimin urgjent dhe të përshpejtuar dhe hyrjen e furnizimeve mjekësore thelbësore, pajisjeve dhe strukturave spitalore të parafabrikuara”, tha ai.
Sipas raportit më të fundit të IPC-së, pas armëpushimit të nënshkruar në tetor, aktualisht asnjë zonë në Gaza nuk klasifikohet si e prekur nga zia e bukës.
Megjithatë, IPC-ja paralajmëroi se, pavarësisht zhvillimeve të fundit në kuadër të armëpushimit të brishtë – përfshirë një plan të propozuar paqeje dhe përmirësimin e furnizimeve me ushqim – perspektiva mbetet e rëndë.
– “I inkurajuar” nga lirimi i punonjësve shëndetësorë sudanezë
Tedros tha gjithashtu se ishte “i inkurajuar” nga raportimet për lirimin e punonjësve shëndetësorë sudanezë të ndaluar në Darfurin e Jugut.
“Është thelbësore që të gjithë ofruesit e kujdesit shëndetësor të ndaluar, si dhe civilët, të lirohen. Në këtë moment kritik, mjekët dhe punonjësit e tjerë shëndetësorë janë më të nevojshëm se kurrë për të ofruar shërbime thelbësore për popullsitë në nevojë. Shëndeti nuk duhet të jetë kurrë një objektiv”, theksoi ai.
Forcat paraushtarake të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) në Sudan liruan nëntë punonjës mjekësorë nga ndalimi në Nyala, kryeqyteti i shtetit të Darfurit të Jugut, nga gjithsej 73 punonjës shëndetësorë që u ndaluan, njoftoi të shtunën një grup lokal mjekësor.