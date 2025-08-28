Shefi i OKB-së bën thirrje për diplomaci për të siguruar program bërthamor paqësor të Iranit

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, i ka kërkuar Këshillit të Sigurimit dhe pjesëmarrësve në marrëveshjen bërthamore të Iranit të vazhdojnë negociatat, raporton Anadolu.
Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, tha se Guterres është në dijeni të letrës së dërguar nga Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar në Këshill në përputhje me Rezolutën 2231, e cila mbështet Planin e Përbashkët Gjithëpërfshirës të Veprimit (JCPoA), ose marrëveshjen bërthamore me Iranin, dhe ofron një kornizë për monitorimin dhe sigurimin që programi bërthamor i Teheranit të mbetet paqësor.
“Sekretari i Përgjithshëm i nxit pjesëmarrësit e JCPoA-së dhe Këshillin e Sigurimit të vazhdojnë negociatat, për të gjetur një zgjidhje diplomatike që siguron natyrën paqësore të programit bërthamor iranian dhe sjell përfitime ekonomike për popullin e Iranit”, tha Dujarric.
Ai theksoi afatin kohor të kufizuar për përparim, duke vënë në dukje se “në 30 ditët e ardhshme, ekziston një dritare mundësie për të shmangur çdo përshkallëzim të mëtejshëm dhe për të gjetur një rrugë përpara që i shërben paqes”.
Guterres përshëndeti përpjekjet për të çuar përpara negociatat, duke nënvizuar rëndësinë e parandalimit të përsëritjes së një konflikti ushtarak.
“Ai gjithashtu nënvizon domosdoshmërinë për të ushtruar të gjitha përpjekjet për të parandaluar përsëritjen e një konflikti ushtarak dhe bën thirrje për përparësimin e dialogut për të adresuar shqetësimet që lidhen me programin bërthamor të Iranit dhe sigurinë më të gjerë rajonale”, shtoi Dujarric.
Franca, Gjermania dhe Britania, të referuara bashkërisht si E3, aktivizuan sot mekanizmin për rivendosjen e sanksioneve të OKB-së ndaj Iranit për shkak të mosmarrëveshjes mbi programin bërthamor të Teheranit.
Vendet evropiane i kanë kërkuar Iranit të rifillojë negociatat me SHBA-në për programin e tij bërthamor dhe të lejojë inspektorët ndërkombëtarë të monitorojnë lokacionet dhe rezervat e uraniumit të pasuruar.
SHBA-ja u tërhoq nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 në vitin 2018 dhe rivendosi sanksionet e saj ndaj Iranit.
Më parë këtë vit, ajo hyri në bisedime të tërthorta bërthamore me Iranin, por Izraeli sulmoi Iranin në qershor dhe një raund i gjashtë diskutimesh në Oman u anulua.
Gjatë luftës 12-ditore Izrael-Iran, SHBA-ja bombardoi tri komplekse bërthamore iraniane.
SHBA-ja ka pohuar se Irani duhet të heqë dorë nga programi i tij bërthamor, por Teherani thotë se programi i tij është vetëm për qëllime civile.