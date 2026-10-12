Shefi i OKB-së dënon “fuqishëm” sulmet e Huthive ndaj infrastrukturës civile dhe aeroporteve saudite

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së dënoi të hënën sulmet e grupit Huthi të Jemenit ndaj infrastrukturës civile dhe aeroporteve në Arabinë Saudite, duke kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të luftimeve ndërkufitare, raporton Anadolu.
“Sulmet ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe duhet të ndalen”, u tha gazetarëve Stephane Dujarric, zëdhënësi i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres.
Dujarric tha se Guterres “dënon fuqishëm” sulmet e vazhdueshme, duke përmendur sulmet ndaj Aeroportit Ndërkombëtar “Mbreti Khalid” në kryeqytetin Riad, ku u vranë 12 civilë dhe u plagosën qindra të tjerë.
Kreu i OKB-së shprehu gjithashtu shqetësim të thellë për përshkallëzimin më të gjerë ushtarak brenda Jemenit, duke u bërë thirrje të gjitha palëve ndërluftuese të tregojnë përmbajtje. Dujarric shtoi se kreu i OKB-së u kërkon të gjitha palëve të respektojnë të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe të mbrojnë popullsinë dhe infrastrukturën civile.