Shefi i OKB-së ngre alarmin: Do të jemi “të dënuar” pa paktin historik të klimës

Vendet e pasura duhet të nënshkruajnë një “pakt historik” me vendet e varfra për klimën, ose “do të jemi të dënuar”, ka paralajmëruar sekretari i përgjithshëm i OKB-së, António Guterres, pasi ekziston një hendek i thelluar midis botës së zhvilluar dhe asaj në zhvillim.

Paralajmërimi vjen ndërsa liderët botërorë do të mblidhen për samitin e klimës Cop27 të OKB-së, i cili hapet të dielën në Sharm el-Sheikh, Egjipt.

Cop27 po zhvillohet mes tensioneve më të këqija gjeopolitike prej vitesh, mbi luftën në Ukrainë, një krizë spirale globale të kostos së jetesës dhe thellimin e zymtësisë ekonomike.

Por hendeku duhet të kapërcehet nëse njerëzimi dëshiron të ketë një shpresë për të shmangur shkatërrimet më të këqija të prishjes së klimës, tha Guterres.

“Nuk ka asnjë mënyrë që ne të shmangim një situatë katastrofike, nëse të dyja [bota e zhvilluar dhe në zhvillim] nuk janë në gjendje të krijojnë një pakt historik,” i tha ai Guardian në një intervistë në prag të samitit.

“Sepse në nivelin aktual, ne do të jemi të dënuar”.

Vendet e zhvilluara kanë dështuar në uljen e shpejtë të emetimeve të gazeve serrë dhe nuk kanë arritur të sigurojnë paratë e nevojshme për vendet e varfra për të përballuar motin ekstrem që rezulton.

Sipas Guterres, pabarazia e dukshme klimatike midis botës së pasur, e cila është përgjegjëse për shumicën e emetimeve, dhe të varfërve, të cilët po mbajnë peshën kryesore të ndikimeve, është tani çështja më e madhe në bisedime.

“Politikat aktuale për klimën do të jenë absolutisht katastrofike,” tha ai.

“Dhe e vërteta është se ne nuk do të jemi në gjendje ta ndryshojmë këtë situatë nëse nuk vendoset një pakt midis vendeve të zhvilluara dhe ekonomive në zhvillim.”

Guterres ka tërhequr kritika nga disa qarqe për retorikën e tij gjithnjë e më të ashpër mbi krizën klimatike.

Por ai këmbënguli se do të refuzonte të zbusë gjuhën e tij apokaliptike, pasi përshpejtimi i emergjencës klimatike ishte tani kaq i tmerrshëm.

Ai gjithashtu bëri thirrje që SHBA dhe Kina të rindërtojnë marrëdhëniet e tyre të prishura, për të cilat Guterres tha se ishin “vendimtare” për veprimin klimatik.

“Ajo duhet të rivendoset sepse pa këto dy vende që punojnë së bashku, do të jetë absolutisht e pamundur të ndryshohen tendencat aktuale,” tha ai.

Guterres, së bashku me qeverinë egjiptiane, do të mbledhin liderët botërorë në fillim të samitit Cop27 për të provuar të krijojnë një grup negociatash për klimën.

Ky vit ka parë marrëdhënie gjeopolitike të përçarë nga lufta në Ukrainë, së bashku me rritjen e çmimeve të karburanteve fosile dhe rritjet e çmimeve të ushqimeve që kanë krijuar një krizë të kostos së jetesës në mbarë botën, si dhe dështimet e qeverive, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, për të ndjekur premtimet e bëra vitin e kaluar në samitin e Cop26 në Glasgow.

Pakti që Guterres ka në mendje do t’u kërkonte ekonomive të mëdha të bëjnë më shumë në uljen e emetimeve të gazeve serrë dhe t’u ofrojnë vendeve të varfra një shpëtim financiar. Kjo ishte e nevojshme për të rivendosur “besimin”, tha ai. /abcnews

#COP27 must be the place to rebuild trust and re-establish the ambition needed to avoid driving our planet over the climate cliff.

We need much faster, bolder #ClimateAction now. pic.twitter.com/UmXVc9mMwf

— António Guterres (@antonioguterres) November 4, 2022