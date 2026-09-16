Shefi i OKB-së: Paraliza e Këshillit të Sigurimit nxitet nga sjellja e fuqive të mëdha

Sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka deklaruar se “paraliza” e Këshillit të Sigurimit buron pjesërisht nga sjellja e fuqive të mëdha, disa prej të cilave, sipas tij, shkelin të drejtën ndërkombëtare ndërkohë që kanë vende në këtë organ, teksa bëri thirrje për reformimin urgjent të përbërjes së tij, transmeton Anadolu.
Duke iu përgjigjur në një konferencë për media pyetjes se përse thirrjet për respektimin e së drejtës ndërkombëtare nuk janë marrë parasysh, Guterres theksoi ndarjet gjeopolitike mes fuqive të mëdha.
“Kemi ndarje gjeopolitike dhe në këto ndarje gjeopolitike kemi fuqi që vetë shkelin të drejtën ndërkombëtare dhe janë anëtare të Këshillit të Sigurimit. Dhe kjo, siç e dimë, e ka paralizuar Këshillin e Sigurimit. Kjo është arsyeja pse reforma e Këshillit të Sigurimit duhet të jetë një prioritet absolut”, tha ai.
Guterres tha se përbërja e Këshillit të Sigurimit nuk pasqyron më rendin aktual ndërkombëtar.
“Është e papranueshme të kemi një Këshill të Sigurimit me një përbërje që pasqyron botën e shumë dekadave më parë, në vend që të pasqyrojë botën e sotme dhe ky është një faktor i paralizës”, tha ai.
Duke paralajmëruar se mosfunksionimi i Këshillit të Sigurimit ka inkurajuar vendet të veprojnë pa kufizime, Guterres tha se sjellja e fuqive të mëdha po krijon një precedent të dëmshëm.
“Meqenëse shembulli që vjen nga fuqitë më të mëdha nuk është një shembull i mirë, çdo vend në botë mendon se ka të drejtë të bëjë çfarë të dojë”, tha ai.
“Dhe ata e dinë se mund ta bëjnë këtë pa u ndëshkuar, sepse Këshilli i Sigurimit, organi që supozohet të ruajë paqen dhe sigurinë në botë, është i paralizuar”, shtoi ai.
Shefi i OKB-së tha se çështja themelore, në fund të fundit, lidhet me mënyrën se si shpërndahet dhe ushtrohet pushteti në nivel global.
“Çështja është çështje pushteti dhe problemi është se mënyra se si pushteti shpërndahet dhe përdoret në botën tonë nuk u lejon institucioneve shumëpalëshe të veprojnë në mënyrë efektive”, tha ai.