Shefi i OKB-së: Shtetësia palestineze është “një e drejtë, jo shpërblim”

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndërmarrë “hapa urgjentë, konkretë dhe të pakthyeshëm” drejt një zgjidhjeje me dy shtete, duke paralajmëruar se situata në Rripin e Gazës po i shtyn palestinezët më thellë në dëshpërim, raporton Anadolu.

“Le të jemi të qartë: Shtetësia për palestinezët është një e drejtë, jo shpërblim. Dhe mohimi i shtetësisë do të ishte një dhuratë për ekstremistët kudo”, tha Antonio Guterres në hapjen e një konference të nivelit të lartë të OKB-së mbi zgjidhjen paqësore të çështjes palestineze, duke paralajmëruar gjithashtu: “Koha po mbaron. Me çdo ditë që kalon, besimi po bie. Institucionet dobësohen. Dhe shpresat shuhen”.

Guterres dënoi krizën në thellim në Gaza, duke thënë se enklava “ka rënë në një zinxhir katastrofash”.

“Mirëpres hapat e fundit për të zvogëluar kufizimet në ndihmën humanitare jetëshpëtuese, por kjo është larg zgjidhjes për t’i dhënë fund këtij makthi. Ne kemi nevojë për një armëpushim të menjëhershëm dhe të përhershëm. Lirimin e menjëhershëm dhe të pakushtëzuar të të gjithë pengjeve. Qasje të plotë dhe të pakufizuar humanitare. Këto nuk janë parakushte për paqen. Ato janë themeli i saj”, tha ai.

Ai theksoi gjithashtu se “pushtimi i vazhdueshëm i territorit të pushtuar palestinez, përfshirë Kudsin Lindor, nga Izraeli është i paligjshëm” dhe theksoi se “duhet të marrë fund”.

“Ka të bëjë me ligjin. Nuk ka siguri në pushtim”, shtoi ai.

Duke theksuar rënien më të gjerë të diplomacisë në rajon, Guterres tha: “Për dekada të tëra, diplomacia e Lindjes së Mesme ka qenë shumë më tepër proces sesa paqe. Fjalët, fjalimet, deklaratat mund të mos kenë shumë kuptim për ata në terren. Ata e kanë parë më parë. Ata e kanë dëgjuar më parë. Ndërkohë, shkatërrimi dhe aneksimi vazhdojë të ecin përpara”.

Duke paralajmëruar për rrezikun e një realiteti me një shtet, ai tha: “Një realitet me një shtet ku palestinezëve u mohohen të drejtat e barabarta dhe detyrohen të jetojnë nën pushtim dhe pabarazi të përhershme? Një realitet me një shtet ku palestinezët dëbohen nga toka e tyre? Kjo nuk është paqe. Kjo nuk është drejtësi. Kjo nuk është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare”.

Duke e quajtur zgjidhjen me dy shtete “çështjen qendrore për paqen në Lindjen e Mesme”, Guterres i kërkoi Izraelit të “riangazhohet, qartë dhe pa mëdyshje, për zgjidhjen me dy shtete dhe të ndalojë të gjitha veprimet që e minojnë atë”.

“Ky konflikt nuk mund të menaxhohet. Ai duhet të zgjidhet. Nuk mund të presim për kushte të përsosura. Duhet t’i krijojmë ato. Nuk mund t’i shtyjmë përpjekjet për paqe derisa vuajtja të bëhet e padurueshme. Duhet të veprojmë para se të jetë tepër vonë”, tha ai.